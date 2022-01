Chiara Ferragni e Fedez, Manu Rios è un loro fan e impara l’italiano con loro: la reazione dei Ferragnez (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manu Rios ha passato le vacanze natalizie in Italia, tra Bologna e Firenze e a quanto pare è anche intenzionato ad imparare la nostra lingua. L’attore di Elite (che pare sia fidanzato con un modello) si è collegato durante l’ultima diretta di Chiara Ferragni e Fedez ed ha rivelato che sta imparando l’italiano grazie alla serie di Prime ‘The Ferragnez’. Nella live Instagram lo spagnolo ha scritto: “Ciao guys. Ho amato il vostro show. Sto imparando l’italiano grazie anche a voi“. Caro Manu, se vuoi l’italiano te lo insegno io, anche gratis, dove e quando vuoi… Chiara Ferragni e Fedez salutano Manu ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha passato le vacanze natalizie in Italia, tra Bologna e Firenze e a quanto pare è anche intenzionato adre la nostra lingua. L’attore di Elite (che pare sia fidanzato con un modello) si è collegato durante l’ultima diretta died ha rivelato che standograzie alla serie di Prime ‘The’. Nella live Instagram lo spagnolo ha scritto: “Ciao guys. Ho amato il vostro show. Stondograzie anche a voi“. Caro, se vuoite lo insegno io, anche gratis, dove e quando vuoi…salutano...

