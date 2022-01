Calabria, Occhiuto: 'governo dia alle Regioni commissariate possibilità di fare ulteriori restrizioni per i no vax' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto Occhiuto , presidente della Regione Calabria, in un'intervista a TgCom24. ' Alcuni Comuni della mia Regione chiedono che vengano applicate delle 'zone rosse'. Questo ... Leggi su strettoweb (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto, presidente della Regione, in un'intervista a TgCom24. ' Alcuni Comuni della mia Regione chiedono che vengano applicate delle 'zone rosse'. Questo ...

Advertising

CosenzaPost : Calabria, concorsi per 568 posti: domani conferenza stampa Occhiuto-Pietropaolo-Princi - Frankhell76 : @aAnnanka A chi lo dici. Ho contribuito a far eleggere Occhiuto in Calabria... - FrancoZerlenga : La Ndrangheta in azione per B Berlusconi s'affida all'amico Occhiuto: Calabria pronta a delegarlo - lametino : Pnrr, Occhiuto scrive a Draghi: ”Preoccupati per alta velocità in Calabria” - - sissiisissi2 : Sanità Calabria, per l’emergenza-urgenza Occhiuto guarda alla Lombardia: «Importiamo buone pratiche» Occhiuto alla… -