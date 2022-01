Bruno Barbieri e l’incubo di lavorare sulle navi da crociera: “Preparavo 30 uova per la Bernese a mano, se si fossero smontate ti buttavano in mare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Bruno Barbieri, uno degli chef più amati della tv, si racconta a cuore aperto in un’intervista al settimanale Oggi in occasione dei suoi 60 anni. Cuoco di fama mondiale e volto noto di molti programmi televisivi tra cui Masterchef, ha ricordato gli esordi, quando a 17 anni faceva la gavetta sulle navi da crociera: “Lavoravo 19 ore al giorno, le colazioni del mattino erano alle 5, 800 omelette tutte le mattine, le facevo a occhio, guardavo sei padellini insieme. Preparavo 30 uova per la Bernese a mano, se si fossero smontate ti buttavano in mare“. E poi, parlando proprio del successo di Masterchef, ha rivelato: “Ho sempre pensato che il trio Cannavacciuolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022), uno degli chef più amati della tv, si racconta a cuore aperto in un’intervista al settimanale Oggi in occasione dei suoi 60 anni. Cuoco di fama mondiale e volto noto di molti programmi televisivi tra cui Masterchef, ha ricordato gli esordi, quando a 17 anni faceva la gavettada: “Lavoravo 19 ore al giorno, le colazioni del mattino erano alle 5, 800 omelette tutte le mattine, le facevo a occhio, guardavo sei padellini insieme.30per la, se sitiin“. E poi, parlando proprio del successo di Masterchef, ha rivelato: “Ho sempre pensato che il trio Cannavacciuolo, ...

