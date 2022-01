ATP Cup 2022: Spagna-Polonia, la semifinale inaspettata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo agli ultimi giorni dell’edizione 2022 dell’ATP Cup. Alla conclusione dei gironi, abbiamo le quattro Nazionali che si stanno giocando ancora la terza edizione di questa competizione; domani sarà il turno della prima semifinale, con la Spagna che incrocerà le armi con la Polonia. Match impronosticabile alla vigilia, ancora di più il dettaglio che si porta dietro: sono le due squadre con lo score migliore al momento, con otto vittorie ed una sola sconfitta. Se i pronostici davano qualche chance in più agli iberici, che tra Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta possono vantare una coppia di singolaristi assai solida, il gruppo D della Polonia era un vero e proprio rebus. Hubert Hurkacz e compagni sono stati bravi a risolverlo, anche grazie al 3-0 inflitto all’ultima giornata all’Argentina ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo agli ultimi giorni dell’edizionedell’ATP Cup. Alla conclusione dei gironi, abbiamo le quattro Nazionali che si stanno giocando ancora la terza edizione di questa competizione; domani sarà il turno della prima, con lache incrocerà le armi con la. Match impronosticabile alla vigilia, ancora di più il dettaglio che si porta dietro: sono le due squadre con lo score migliore al momento, con otto vittorie ed una sola sconfitta. Se i pronostici davano qualche chance in più agli iberici, che tra Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta possono vantare una coppia di singolaristi assai solida, il gruppo D dellaera un vero e proprio rebus. Hubert Hurkacz e compagni sono stati bravi a risolverlo, anche grazie al 3-0 inflitto all’ultima giornata all’Argentina ...

