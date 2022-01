Asl Napoli 2: “Zielinski, Lobotka e Rrahmani verso una sanzione” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonio D’amore direttore dell’Asl Napoli 2 interviene su Juventus-Napoli e sull’impiego di Lobotka, Zielinski e Rrahmani. I tre giocatori non possono giocare perché sono venuti a contatto con un positivo e non hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Al momento la partita Juve-Napoli si gioca, anche perché l’Asl di Torino ha deciso di lavarsene le mani. Il direttore dell’Asl piemontese ha detto: “Cosa cambia avere un positivo in più”. Juve-Napoli: parla D’Amore direttore Asl Napoli 2 “Secondo la nuova normativa i cinque giorni sono per l’autosorveglianza e al quinto giorno si fa il tampone, per chi non ha il booster sono sette giorni. Qualsiasi altra persona non può andare sul luogo del lavoro perché gli verrebbe controllato il Green Pass, cosa che i ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonio D’amore direttore dell’Asl2 interviene su Juventus-e sull’impiego di. I tre giocatori non possono giocare perché sono venuti a contatto con un positivo e non hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Al momento la partita Juve-si gioca, anche perché l’Asl di Torino ha deciso di lavarsene le mani. Il direttore dell’Asl piemontese ha detto: “Cosa cambia avere un positivo in più”. Juve-: parla D’Amore direttore Asl2 “Secondo la nuova normativa i cinque giorni sono per l’autosorveglianza e al quinto giorno si fa il tampone, per chi non ha il booster sono sette giorni. Qualsiasi altra persona non può andare sul luogo del lavoro perché gli verrebbe controllato il Green Pass, cosa che i ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - GoalItalia : Napoli in partenza per Torino: nessun divieto da parte dell'ASL ????? #JuveNapoli - tancredipalmeri : Spunta per Novak Djokovic un permesso della ASL di Napoli Sud - leone1995201925 : RT @Tanzen: Questa ASL di napoletani di Torino che imitano i napoletani dell'ASL Napoli sfottuti dai juventini che al mercato mio padre com… - Ftbnews24 : ?? #Juventus-Napoli, il direttore dell’ASL di Torino: “Si gioca? Non lo so” #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… -