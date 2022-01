Alberto Matano contro Pomeriggio 5 | “Ospite rubato…” | esplode il caso

Advertising

fanpage : Una brutta pagina di giornalismo è stata scritta oggi in tv, lo sfogo di Alberto Matano #lavitaindiretta… - fanpage : Dopo lo sfogo di Alberto Matano a #lavitaindiretta, interviene Simona Branchetti, al timone di #Pomeriggio5 - cristia_urbano : RT @niccolo_fabbri: Simona Branchetti su @tvblogit replica ad Alberto Matano. 'Lo stimo professionalmente, ma è stata una relazione incompr… - giornalettismo : Quello che è successo tra la trasmissione di Raiuno condotta da #Matano e quella di #Canale5 è un episodio che deve… - infoitcultura : Simona Branchetti replica ad Alberto Matano e chiarisce: “Nessuna slealtà” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

è uno dei giornalisti e conduttori più apprezzati dai telespettatori sia per la sua bravura ma anche per l'educazione e la gentilezza che lo contraddistingue. Nel pomeriggio di ieri ...New Year's Eve gave us a TV truce. Everyone was on holiday, as happens during mid - August. Not the TV tax, it didn't go on holiday. The RAI, with its matron Mara Venier and's "Il pomeriggio in diretta" (their programmes are the most popular: they were conceived considering elderly people are in mental and emotional decay), have repeatedly dedicated a ...Nella giornata del 5 gennaio, durante la diretta sul caso di Liliana Resinovich (con un cadavere ritrovato in un sacco che potrebbe essere quello della donna scomparsa a Trieste), la trasmissione Rai ...Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più apprezzati dai telespettatori sia per la sua bravura ma anche per l'educazione e la gentilezza che lo contraddistingue. Nel pomeriggio di ieri per ...