WWE: The Rock e altre leggende commentano la vittoria di Bron Breakker (Di mercoledì 5 gennaio 2022) New Year’s Evil è agli archivi, e lo special event di NXT ci ha regalato un nuovo campione, Bron Breakker. Poco dopo la sua vittoria, suo padre Rick Steiner lo ha raggiunto sul ring per celebrare la storica vittoria, ed il momento è stato immortalato dall’account Instagram della WWE. Il momento, davvero toccante, è stato apprezzato dai più, e qualche leggenda ne ha approfittato per commentare il momento. Fo*****mente figo Tra i commenti al video, che potrete vedere qui, figurano, quello di Kevin Nash, che definisce “grande” la serata, quello di Rikishi, che augura a Bron di godersela e fa i complimenti a Rick Steiner, e quello di The Rock, che si lascia andare in un’espressione più colorita ma di sicuro impatto: Sembra solo l’inizio per il nuovo NXT Champion, che dopo la ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 gennaio 2022) New Year’s Evil è agli archivi, e lo special event di NXT ci ha regalato un nuovo campione,. Poco dopo la sua, suo padre Rick Steiner lo ha raggiunto sul ring per celebrare la storica, ed il momento è stato immortalato dall’account Instagram della WWE. Il momento, davvero toccante, è stato apprezzato dai più, e qualche leggenda ne ha approfittato per commentare il momento. Fo*****mente figo Tra i commenti al video, che potrete vedere qui, figurano, quello di Kevin Nash, che definisce “grande” la serata, quello di Rikishi, che augura adi godersela e fa i complimenti a Rick Steiner, e quello di The, che si lascia andare in un’espressione più colorita ma di sicuro impatto: Sembra solo l’inizio per il nuovo NXT Champion, che dopo la ...

