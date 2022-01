Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA CODE DA CASTEL DE’ CEVERI A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREIZONESULLA CASSIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA NOMENTNA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA PALOMBARESE DA VIA BADEN POWELL A SANTA LUCIA, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE LA CASILINA DAL RACCORDO A BORGHESIANA NELLE DUE INFINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL ...