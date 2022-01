Udinese bloccato dall’ASL: non partirà alla volta di Firenze (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ombra del Coronavirus torna a bussare alla porte del calcio italiano mettendo a serio rischio le partite di domani, giorno deputato alla festività della Befana. Dopo aver fermato la trasferta del Torino in quel di Bergamo, l’ASL ha imposto la stessa sorte all’Udinese che non potrà partire alla volta di Firenze per affrontare la partita contro la Fiorentina. Troppi positivi: adesso è in bilico anche il match del 9 gennaio contro gli orobici. Udinese: il comunicato ufficiale Ecco il comunicato del club bianconero: “Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’ombra del Coronavirus torna a bussareporte del calcio italiano mettendo a serio rischio le partite di domani, giorno deputatofestività della Befana. Dopo aver fermato la trasferta del Torino in quel di Bergamo, l’ASL ha imposto la stessa sorte all’che non potrà partirediper affrontare la partita contro la Fiorentina. Troppi positivi: adesso è in bilico anche il match del 9 gennaio contro gli orobici.: il comunicato ufficiale Ecco il comunicato del club bianconero: “Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario ...

