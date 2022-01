Tv sotto choc, la corsa in Ospedale della Super Vip e poi il terribile messaggio: “Una schifezza, brutta, brutta” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”. Così Nancy Brilli ha annunciato nelle storie del suo profilo Instagram di essere positiva al coronavirus. Purtroppo, i sintomi per lei si stanno facendo sentire: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, ha detto l’attrice 57enne ai suoi followers prima di correre al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nancy Brilli ha documentato passo per passo le sue condizioni di salute, mostrando anche il saturimetro che indicava la sua saturazione all’84%, un livello preoccupante. Per questo, visto il quadro, ha deciso di rivolgersi ai medici: dopo sette tentativi di prelievi arteriosi “dolorosi” e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”. Così Nancy Brilli ha annunciato nelle storie del suo profilo Instagram di essere positiva al coronavirus. Purtroppo, i sintomi per lei si stanno facendo sentire: “Mi sento una. M’è presacon una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, ha detto l’attrice 57enne ai suoi followers prima di correre al pronto soccorso dell’Sant’Eugenio di Roma. Nancy Brilli ha documentato passo per passo le sue condizioni di salute, mostrando anche il saturimetro che indicava la sua saturazione all’84%, un livello preoccupante. Per questo, visto il quadro, ha deciso di rivolgersi ai medici: dopo sette tentativi di prelievi arteriosi “dolorosi” e ...

