Trenord, treni soppressi dal 10 gennaio: S1 ridotta, S2 cancellata, Malpensa Express e S9 dimezzati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La S1 Saronno-Lodi sarà soppressa per metà, la S2 Seveso-Milano Rogoredo addirittura cancellata e il Malpensa Express (da/per Milano Cadorna) e la S9 Saronno – Albairate sarà dimezzata. QUI I treni soppressi AL 5 gennaio Questa in sintesi la situazione delle soppressioni di Trenord a partire da lunedì 10 gennaio. Il giorno della ripresa per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La S1 Saronno-Lodi sarà soppressa per metà, la S2 Seveso-Milano Rogoredo addiritturae il(da/per Milano Cadorna) e la S9 Saronno – Albairate sarà dimezzata. QUI IAL 5Questa in sintesi la situazione delleoni dia partire da lunedì 10. Il giorno della ripresa per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

romi_andrio : RT @rep_milano: Covid in Lombardia, 180 capitreno e macchinisti contagiati: Trenord sopprime 350 treni, stop ai viaggi di notte https://t.c… - GdB_it : Covid, Trenord cancella 350 treni per assenza di personale - ErV0j : @AcVo_KA @vendesiverdi @p5t0o Premetto di non essere un assiduo viaggiatore con i treni però quelle poche volte che… - Yogaolic : #Milano Trenord: 350 corse cancellate, niente treni di notte. Come cambia il servizio per covid - imtheitaliansam : Non bastava avermi fatto fare un'ora di ritardo al lavoro stamattina, adesso anche due treni cancellati per il rito… -