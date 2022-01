Trenord, non solo treni soppressi: ritardi sulla Saronno – Laveno per viaggiatore irregolare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si preannunciano ritardi di 45 minuti sulla Saronno – Varese – Laveno di Trenord. Ad annunciarlo è la stessa società per un intervento a bordo treno alla stazione di Gemonio. Le forze dell’ordine sono state allertate dal personale di bordo del convoglio 46 partito pochi minuti prima da Laveno alle 12:38. Le forze dell’ordine sono tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si preannuncianodi 45 minuti– Varese –di. Ad annunciarlo è la stessa società per un intervento a bordo treno alla stazione di Gemonio. Le forze dell’ordine sono state allertate dal personale di bordo del convoglio 46 partito pochi minuti prima daalle 12:38. Le forze dell’ordine sono tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

