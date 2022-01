Traffico Roma del 05-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sono gli incidenti la causa dei principali disagi al momento in città il primo avvenuto su via Cassia in prossimità di via la Moletta dove ilè rallentato nei due sensi verso il centro tra via della Giustiniana e via la Moletta e in uscita datra via dei Due Ponti e raccordo possibili rallentamenti sempre per incidente in via Calabria all’altezza di via Sicilia la polizia lo segnala poi un altro incidente con rallentamenti in zona Montesacro lungo via Val d’ala in prossimità di via Val di Non difficoltà per incidente anche nel quartiere Trieste in via di Villa Chigi nei pressi di via Stimigliano allenamenti poi per lavori in via Salaria verso la tangenziale all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto ...