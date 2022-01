Torta di mele ma salata | con speck e stracchino | un gusto per intenditori!

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non cercate la solitadi, ma la versione? Mettetevi ai fornelli! Questa ricetta è un’esperienza unica, un viaggio nel, un accordo tra sapori insolito, ma appagante! Noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo di scegliere le Fuji, croccanti, sode, leggermente aspre. Se volete preparare questo piatto in un baleno, non vi resta che approfittare dei rotoli di pasta sfoglia già pronti. Qualora, però, disponiate di un po’ di tempo, prendetevi la soddisfazione di preparare da voi anche l’impasto, qui trovate una soluzione velocissima, genuina e senza lievitazione. In ogni caso, porterete in tavola un vero capolavoro che appagherà anche il palato più raffinato. Curiose? Iniziamo!dima: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...

Advertising

martiinaishere : contro la nostalgia mangeremo una torta di mele - guaglione74 : E visto che nessuno mi ha fatto la befana...... Me la sono fatto da solo.... Na torta di mele e ricotta.... #befana… - kipolapuxolent : sono letteralmente una nonna sto facendo un lavoro all'uncinetto mentre mangio una torta di mele fatta da me lmao - laureali : RT @LabValsusa: Le ricette della tradizione TORTA DI MELE ???????? Oggi vi proponiamo la torta di mele, perchè 'una mela al giorno toglie il m… - LabValsusa : Le ricette della tradizione TORTA DI MELE ???????? Oggi vi proponiamo la torta di mele, perchè 'una mela al giorno tog… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta mele

INRAN

Per gli amanti delle torte fatte in casa si consiglia di provare anche questa velocissimadifrullate senza uova che sta spopolando. Fino all'Epifania c'è ancora tempo per assaporare i ...Con una ricetta così buona ladiandrà a ruba in quattro e quattr'otto e noi potremmo fare un figurone in poche mosse. Dopo il grande successo della r icetta classica della morbidissimadifrullate , ecco ...Non cercate la solita torta di mele, ma la versione salata? Mettetevi ai fornelli! Questa ricetta è un’esperienza unica, un viaggio nel gusto, un accordo tra sapori insolito, ma appagante! Noi di Non ...La confettura di mele è una conserva di frutta da spalmare sulle fette biscottate o sul pane per colazione. Servita con biscottini leggeri diventa un semplice e veloce dessert. Ecco la nostra ricetta.