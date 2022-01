“Sono a pezzi”, l’ex dama di Uomini e Donne spiazza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una protagonista del trono over di Uomini e Donne ha deciso di confessarsi sui social. Ha rivelato che ha passato un momento complicato. Da tantissimi anni Uomini e Donne è una delle trasmissioni simbolo del pomeriggio di Canale 5. Il dating show si è imposto in oltre vent’anni, diventando un appuntamento immancabile per milioni di persone che seguono le vicende dei protagonisti che siedono nello studio di Cinecittà. Il successo del programma porta la firma di Maria De Filippi, capace di rinnovare lo show e attirare un pubblico sempre più maggiore. Il grande successo pare che abbia spinto la conduttrice e gli autori a pensare ad una versione Vip da mandare in onda in prima serata. Ovviamente questa è solo una voce ancora da confermare. Ma tra le novità che hanno riscosso un grande successo c’è stato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una protagonista del trono over diha deciso di confessarsi sui social. Ha rivelato che ha passato un momento complicato. Da tantissimi anniè una delle trasmissioni simbolo del pomeriggio di Canale 5. Il dating show si è imposto in oltre vent’anni, diventando un appuntamento immancabile per milioni di persone che seguono le vicende dei protagonisti che siedono nello studio di Cinecittà. Il successo del programma porta la firma di Maria De Filippi, capace di rinnovare lo show e attirare un pubblico sempre più maggiore. Il grande successo pare che abbia spinto la conduttrice e gli autori a pensare ad una versione Vip da mandare in onda in prima serata. Ovviamente questa è solo una voce ancora da confermare. Ma tra le novità che hanno riscosso un grande successo c’è stato ...

Advertising

Link4Universe : Mi dispiace tantissimo, non ci sono stasera in live, vi faccio sapere appena sto meglio. Ho provato a forzarmi a ti… - reportrai3 : Le aziende formavano un cartello che si spartiva anche le quote per la manutenzione. I paesi maggiormente colpiti d… - louisxsvn : appena finito my policeman e sono sinceramente a pezzi,sono totalmente innamorata di questo libro e il finale mi ha… - Raymond90270496 : RT @Peter_Italy: é morto Moschino, il mio cane. Sono a pezzi. - springartss : sono A PEZZI -