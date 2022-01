Scuola, Draghi non molla su riapertura. le Regioni: rivedere i protocolli, decida il Cts (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E più elevata sarà la copertura vaccinale dei più giovani minore sarà il rischio di dover ricorrere alla didattica a distanza Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E più elevata sarà la copertura vaccinale dei più giovani minore sarà il rischio di dover ricorrere alla didattica a distanza

petergomezblog : Rientro a scuola, mini-vertice con Draghi poi Bianchi vede i sindacati: “Nessun rinvio”. Cgil e Uil: “Silenzio sull… - rubio_chef : “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su… - DSantanche : “Basta partiti, lasciamo decidere #Draghi”. La follia di Mario Monti fa scuola e così dopo ex premier anche il filo… - kumbiaerumba : RT @FrancescoSamma2: Eppure il governo Draghi ha fallito. Quando se ne andrà, avrà lasciato un Paese sull'orlo del precipizio. I licenziam… - kuliscioff : Non metterei sullo stesso piano #Smartworking e #dad Lo #smartworking è un ausilio, non un ostacolo, alla produttiv… -