Quirinale: Bettini, 'candidatura Berlusconi non andrà a buon fine' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ormai appare in campo per la destra la candidatura di Berlusconi. Non entro nel merito. Osservo solo che essa, per molteplici ragioni, non convince neppure tutte le forze politiche che dovrebbero sostenerla. Ma tant'è: il Cavaliere è testardo e i leader lo illudono. Penso, tuttavia, che essa non andrà a buon fine". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un editoriale pubblicato sul nuovo numero del settimanale 'The Post Internazionale – TPI' in edicola da venerdì 7 gennaio. "In tal caso si apriranno due strade. Una decisamente in mano ai partiti. Saranno in grado di concordare una figura di garanzia, ma nello stesso tempo percepibile come l'avvio di una fase di rigenerazione del sistema politico e di nuova vitalità delle forze politiche? ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ormai appare in campo per la destra ladi. Non entro nel merito. Osservo solo che essa, per molteplici ragioni, non convince neppure tutte le forze politiche che dovrebbero sostenerla. Ma tant'è: il Cavaliere è testardo e i leader lo illudono. Penso, tuttavia, che essa non". Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, in un editoriale pubblicato sul nuovo numero del settimanale 'The Post Internazionale – TPI' in edicola da venerdì 7 gennaio. "In tal caso si apriranno due strade. Una decisamente in mano ai partiti. Saranno in grado di concordare una figura di garanzia, ma nello stesso tempo percepibile come l'avvio di una fase di rigenerazione del sistema politico e di nuova vitalità delle forze politiche? ...

