Perché è sciocco boicottare la statua dedicata a Gualberta Alaida Beccari, a Prato della Valle (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davvero qualcuno può sentirsi offeso, o oltraggiato, o diminuito, se insieme alle 78 statue che ornano quella meraviglia architettonica che è piazza Prato della Valle a Padova, venga inserita quella di Gualberta Alaida Beccari, la prima donna laureata all’Università di Padova? Ci sono due piedistalli vuoti, accanto a quelli tutti dedicati a uomini illustri e meritevoli dell’omaggio universale. Senza alterare la fisionomia della piazza, senza cancellare alcunché come invece accade con furia culturalmente criminale in tanti luoghi del mondo violentati dalla nuova ondata di intollerantismo oscurantista, si farebbe invece un’opera di ripristino culturale aggiungendo (non cancellando, aggiungendo) una statua dedicata a una donna di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davvero qualcuno può sentirsi offeso, o oltraggiato, o diminuito, se insieme alle 78 statue che ornano quella meraviglia architettonica che è piazzaa Padova, venga inserita quella di, la prima donna laureata all’Università di Padova? Ci sono due piedistalli vuoti, accanto a quelli tutti dedicati a uomini illustri e meritevoli dell’omaggio universale. Senza alterare la fisionomiapiazza, senza cancellare alcunché come invece accade con furia culturalmente criminale in tanti luoghi del mondo violentati dalla nuova ondata di intollerantismo oscurantista, si farebbe invece un’opera di ripristino culturale aggiungendo (non cancellando, aggiungendo) unaa una donna di ...

Advertising

HuffPostItalia : Perché è sciocco boicottare la statua dedicata a Gualberta Alaida Beccari, a Prato della Valle - GutsGrace : RT @mymmouth: @dottorbarbieri Colare a picco delle masse 'Quando l'acqua ci arriva alla gola, è sciocco chiedersi se è potabile.' Anonimo… - chicco_1990 : @boni_castellane Perché non è un servo sciocco .. - laulallina : @GiuliaSalemi93 @zorzi_gaia Io sciocco basita per tutto !!! Dovrebbero mettere il bollino rosso perché i bambini su… - CiroNoEuro : RT @Potemkin959: Fa un lungo thread insultando chi non si vaccina ”Siete complottisti, ingrati, schiavi, egoisti” Poi chiede l'obbligo…ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sciocco Clementino/ A Back to school affronta l' esame tra rimproveri dei maestri e risate ... tra gli altri, proprio Clementino, definito 'simpatico ma un po' sciocco' dalla maestrina Irene. ... Con il trasferimento a Roma, poi, le cose non sono migliorate perché ha dovuto fare i conti con seri ...

Oroscopo Branko domani, 5 gennaio 2022: le previsioni in anteprima ...sciocco evitarli e temerli. I saggi non mirano a vivere senza follia. C'è molto da imparare in un piccolo pasticcio ordinato. Oroscopo 5 gennaio Branko: Vergine La riflessione è d'obbligo. Perché hai ...

Perché è pedagogicamente sbagliato i casi dei No Vax che muoiono di Covid L'HuffPost ... tra gli altri, proprio Clementino, definito 'simpatico ma un po'' dalla maestrina Irene. ... Con il trasferimento a Roma, poi, le cose non sono migliorateha dovuto fare i conti con seri ......evitarli e temerli. I saggi non mirano a vivere senza follia. C'è molto da imparare in un piccolo pasticcio ordinato. Oroscopo 5 gennaio Branko: Vergine La riflessione è d'obbligo.hai ...