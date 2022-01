Novak Djokovic, un ‘no vax’ agli Australian Open: “Non è favoritismo…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È un periodo molto complicato per la lotta al Coronavirus. La variante Omicron, infatti, sembra aver quasi completamente soppiantato la Delta e sta mietendo contagi su contagi. Tutte gli stati europei contano record giornalieri di nuovi positivi con gli ospedali che stanno occupando le terapie intensive. La corsa alla vaccinazione continua senza sosta: milioni di persone attendono la terza dose, altri ne sono già provvisti e altri, invece, devono ancora convincersi ad intraprendere il ciclo vaccinale. Desta scalpore, in questo quadretto poco idilliaco, la presenza agli Australian Open di Novak Djokovic: il serbo non ha mai chiarito la sua posizione in merito al siero contro il Covid-19. Le parole di Craig Tiley (direttore del torneo) su Novak Djokovic Le parole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È un periodo molto complicato per la lotta al Coronavirus. La variante Omicron, infatti, sembra aver quasi completamente soppiantato la Delta e sta mietendo contagi su contagi. Tutte gli stati europei contano record giornalieri di nuovi positivi con gli ospedali che stanno occupando le terapie intensive. La corsa alla vaccinazione continua senza sosta: milioni di persone attendono la terza dose, altri ne sono già provvisti e altri, invece, devono ancora convincersi ad intraprendere il ciclo vaccinale. Desta scalpore, in questo quadretto poco idilliaco, la presenzadi: il serbo non ha mai chiarito la sua posizione in merito al siero contro il Covid-19. Le parole di Craig Tiley (direttore del torneo) suLe parole ...

