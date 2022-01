La nota ufficiale dell’Asl Napoli 1: focolaio Napoli, vanno in isolamento solo i positivi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva il comunicato ufficiale dell’Asl Napoli 1. Oggi il Napoli partirà per Torino per affrontare la Juventus domani, allo Stadium. L’Autorità Sanitaria mette in quarantena i soli positivi riscontrati nel gruppo. Gli altri, asintomatici, non hanno obbligo di quarantena avendo effettuato la terza dose di vaccino, per loro vale solo l’autosorveglianza. “In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva il comunicato1. Oggi ilpartirà per Torino per affrontare la Juventus domani, allo Stadium. L’Autorità Sanitaria mette in quarantena i soliriscontrati nel gruppo. Gli altri, asintomatici, non hanno obbligo di quarantena avendo effettuato la terza dose di vaccino, per loro valel’autosorveglianza. “In merito all’accertatodità al Covid-19 relativo alla SSC, l’ASL1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diversetà, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti ...

