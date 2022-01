La longa mano di Putin sull' Interpol | Strumentale nella caccia ai dissidenti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La denuncia di Alex Obolenets, avvocato che assiste i rifugiati russi in Israele. Basta che un magistrato russo emetta un mandato di cattura, ipotizzando frodi più o meno verosimili, e lo inserisca nel database della rete delle polizie, per fare terra bruciata intorno...

L'Interpol come manus del Cremlino. Da cinque anni ong e governi hanno cominciato a guardare con sospetto all'attivismo di Mosca nel sostenere la rete delle polizie senza confini, un interesse così forte da ...