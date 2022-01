La bordata violentissima di Salmo a Fedez | Sei tu il problema

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il rap ha le sue regole e canali di comunicazione, ad esempio il cosiddetto "Insultare davanti a qualcuno - dissing" in cui gli artisti che si sfidano sul palco e si scontrano a suon di filastrocche è quello che è successo anelle ultime ore. Il cantante già al centro delle polemiche a causa della positività al Covid -19 riceve un'altra mazzata da parte di un collega. Stiamo parlando di, irriverente rappresentante del genere e produttore musicale. I suoi testi sono spesso irrispettosi e lungi dall'essere politicamente corretti, ed è di gran lunga più duri di quelli di. Non c'è buon sangue tra loro, come dimostrano i ripetuti litigi sui social, ma questa voltaha decisamente alzato l'asticella della guerra. In precedenza, i due avevano animato una discussione dopo un concerto del 1° maggio, dove ...