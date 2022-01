Il report del Robert Koch Institute che (non) dice che il 95,58% dei casi Omicron è tra vaccinati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andiamo con ordine: quando parliamo di Robert Koch Institute in Germania a che cosa stiamo facendo riferimento? Si tratta di una istituzione scientifica statale che agisce nell’ambito della tutela della salute pubblica del paese. Tutto parte da un post che è attualmente rintracciabile sia su Facebook che su Twitter e che afferma quanto segue: «Il rapporto del Robert Koch Institute pubblicato oggi – con riferimento a uno degli ultimi giorni dell’anno appena passato – afferma che il 95,58% dei casi di #Omicron in Germania sono completamente vaccinati (il 28% di quelli aveva un richiamo), il 4,42% non è vaccinato». Una affermazione sui vaccinati con Omicron che, così com’è, è già stata ripresa da quelli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andiamo con ordine: quando parliamo diin Germania a che cosa stiamo facendo riferimento? Si tratta di una istituzione scientifica statale che agisce nell’ambito della tutela della salute pubblica del paese. Tutto parte da un post che è attualmente rintracciabile sia su Facebook che su Twitter e che afferma quanto segue: «Il rapporto delpubblicato oggi – con riferimento a uno degli ultimi giorni dell’anno appena passato – afferma che il 95,58% deidi #in Germania sono completamente(il 28% di quelli aveva un richiamo), il 4,42% non è vaccinato». Una affermazione suiconche, così com’è, è già stata ripresa da quelli ...

Advertising

reportrai3 : Questo venditore che ha scelto di rimanere anonimo distribuisce attraverso il canale Amazon Prime articoli per la c… - reportrai3 : Il motto di Jeff Bezos e di Amazon è : “Il cliente prima di tutto”. Alla luce del meccanismo, siamo autorizzati a p… - reportrai3 : #report da rivedere Le telecamere di Report sono entrate anche nei caseifici del grana DOP e non solo - ve10ve : RT @valenorf: @EnricoLetta per i report internazionali, JRC, UNECE, IPCC e vari invece la scelta del nucleare dentro la tassonomia è piu ch… - rdisipio : @unchimico @paologerbaudo @EnricoLetta @AvvocatoAtomico @nucleareragione Qualunque discussione in materia deve pren… -