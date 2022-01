Il Kazakistan è molto arrabbiato

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ieri è stato il terzo giorno di proteste in, ex repubblica sovietica ancora fortemente legata a Mosca. I cittadini, che non sono soliti scendere in piazza, hanno incominciato manifestando contro l’aumento del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl) e piano piano, gli slogan per le strade hanno iniziato a diventare sempre più politici. Ilè stata l’ultima repubblica sovietica a diventare indipendente, ma non sono stati compiuti grandi progressi democratici, tanto che il Parlamento è privo di opposizione. A capo della nazione, dal 1990, cioè da prima della fine dell’Unione sovietica, c’è Nursultan Nazarbayev, che soltanto nel 2019 ha fatto un passo indietro: ha ceduto la carica di presidente a Qasim-Jomart Tokayev, ma il potere rimane nelle sue mani. Nazarbayev ha un rapportostretto con il presidente ...

