Il Consiglio dei Ministri valuta nuove strette per contenere i contagi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi, 5 Gennaio, si riunisce il Consiglio dei Ministri per discutere dei nuovi provvedimenti da attuare. Per il momento, la priorità è la normale ripartenza delle scuole il 10 Gennaio. L'estensione del super green pass al mondo del lavoro presenta degli ostacoli Il governo Draghi si sta battendo per contenere il contagio e garantire la sicurezza nel mondo del lavoro e in particolare nella scuola. Per le proposte delle Regioni, per quanto riguarda la regolamentazione delle quarantene per la ripresa dell'attività scolastica, non c'è ancora una parola definitiva. Possibile dunque che non si arrivi a nessuna conclusione in merito. Si discute dell'obbligo vaccinale sopra i 60 anni, decisione condivisa anche dalle Regioni. Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga sostiene che la variante Omicron ...

