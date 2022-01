Gianni Morandi mostra il suo nuovo acquisto dopo lo scivolone su Sanremo: “Per non combinare più guai…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai…“. Scherza così Gianni Morandi sulla sua disavventura di ieri, quando per errore ha pubblicato su Facebook un frammento della sua canzone del Festival di Sanremo, ‘Apri tutte le porte‘, rischiando l’esclusione. Il cantante pubblica una foto con in mano un cellulare vecchio modello, senza l’accesso a Internet, e con l’ormai ‘classica’ dicitura “foto di Anna”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Questo è il miotelefono per nonpiù“. Scherza cosìsulla sua disavventura di ieri, quando per errore ha pubblicato su Facebook un frammento della sua canzone del Festival di, ‘Apri tutte le porte‘, rischiando l’esclusione. Il cantante pubblica una foto con in mano un cellulare vecchio modello, senza l’accesso a Internet, e con l’ormai ‘classica’ dicitura “foto di Anna”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

