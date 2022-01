Giallo in una casa di piacere: morto un 54enne e scomparsa una donna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un appuntamento galante finito in tragedia: questo è quanto accaduto ieri mattina a Frosinone. Un uomo di 54 anni è stato ritrovato deceduto in un appartamento, pare utilizzato per incontri di piacere. A dare l’allarme ai carabinieri è stata la chiamata di una donna ancora non identificata. Una volta sul posto, però, è scattato il Giallo: i militari, infatti, non hanno trovato nessuno nella casa. Nessuna traccia della donna, scomparsa senza lasciare tracce. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un appuntamento galante finito in tragedia: questo è quanto accaduto ieri mattina a Frosinone. Un uomo di 54 anni è stato ritrovato deceduto in un appartamento, pare utilizzato per incontri di. A dare l’allarme ai carabinieri è stata la chiamata di unaancora non identificata. Una volta sul posto, però, è scattato il: i militari, infatti, non hanno trovato nessuno nella. Nessuna traccia dellasenza lasciare tracce. Seguono aggiornamenti. (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

