Germania | Steinmeier | l’amico di Mattarella verso la rielezione a capo dello Stato Maggioranza del governo Scholz compatta

L'attuale presidente della Repubblica Tedesca Frank-Walter Steinmeier compie 66 anni e si avvia a ricoprire un secondo mandato, stante che, dopo socialdemocratici e liberali, anche i Verdi hanno sciolto le loro riserve e in una dichiarazione a quattro voci invitato ad appoggiarne la rielezione. La doppia coppia dei presidenti del partito Robert Habeck ed Annalena Baerbock e delle capogruppo Katharina Dröge e Britta Haßelmann ha lodato Frank-Walter Steinmeier "è un presidente molto bravo ed apprezzato e nel primo mandato ha raccolto molti meriti per il Paese. Soprattutto la sua voce forte per la coesione sociale gli guadagnano il nostro rispetto ed appoggio". I quattro si sono detti convinti che sarà ancora capace "di tenere la società tedesca fuori dalla pandemia e darle orientamento".

Se l’Italia cerca un presidente di garanzia lo ha già: Mario Draghi Secondo i sondaggi In Italia, al prossimo voto, le urne potrebbero premiare la coalizione di destra e dunque sarebbe auspicabile un presidente di garanzia vicino all’area di sinistra come Giuliano Ama ...

