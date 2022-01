GDO | Decò ritorna a Colleferro con una formula rinnovata

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) (Adnkronos) - Multicedi rilancia laMaxistore, con i freschi e i localismi al centro del progetto. Rinforzata la mdd. Pastorano (CE), 5 gennaio 2022 – Multicedi rilancia. L'azienda della distribuzione, nata in Campania nel 2006 e presente oggi in sette regioni, riporta la sua insegna ammiraglia nella cittadina romana, aprendo al civico 2 di via Fontana dell'Oste con un format di Maxistore totalmente ripensato nel layout e nell'offerta. PRODOTTI FRESCHI IN PRIMO PIANO – Affacciato su di un ampio parcheggio scoperto, il Maxistore si sviluppa su di una superficie superiore ai 1000mq, nei qualiesprime un assortimento ampio e profondo di oltre 10mila referenze complessive. Aperto fino al sabato dalle 8 alle 21 e alla domenica dalle 8.30 alle 14, il focus principale del punto vendita è ...