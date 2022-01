Export militare | anno record per la Francia E l’Italia?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Inédit, incroyable, inouï”. Commenta così il quotidiano francese La Tribune la stima preventiva del valore delle esportazioni militari francesi per il 2021, 28 miliardi di euro, pubblicata oggi in anticipo rispetto ai dati ufficiali rilasciati di solito dalla Direction générale de l’armement (Dga), l’agenzia governativa francese per gli acquisti e la tecnologia della difesa. Per il giornale parigino un vero, che supera il precedente di quasi 17 miliardi raggiunto nel 2015. In particolare, a fare la differenza sarebbero stati i quattro contratti per i caccia Rafale con Grecia, Egitto, Croazia e Emirati Arabi Uniti. Il dato tiene anche conto della mancata vendita di sottomarini all’Australia: al di là della crisi politica innescata con gli Usa, l’affaire trae Aukus non è riuscito a intaccare più di tanto i buoni risultati ...