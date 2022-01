Ex Ilva, Taranto in piazza contro lo «scippo» dei 575 milioni per le bonifiche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Forte protesta ieri a Taranto contro la norma beffa del Decreto Milleproroghe che sposta 575 milioni dalle bonifiche all’ex Ilva rimasta senza soldi. Ambientalisti e cittadini hanno fatto affligere un grande manifesto in viale Magna Grecia. Nel disegno di Leonardo Zaza campeggia una Befana cattiva che, arrivando in sella a una ciminiera fumante in luogo della tradizionale scopa, plana davanti agli occhi impauriti di un gruppo di bambini portando con sè un sacco carico di carbon coke incandescente. E cenere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Forte protesta ieri ala norma beffa del Decreto Milleproroghe che sposta 575dalleall’exrimasta senza soldi. Ambientalisti e cittadini hanno fatto affligere un grande manifesto in viale Magna Grecia. Nel disegno di Leonardo Zaza campeggia una Befana cattiva che, arrivando in sella a una ciminiera fumante in luogo della tradizionale scopa, plana davanti agli occhi impauriti di un gruppo di bambini portando con sè un sacco carico di carbon coke incandescente. E cenere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

