Elisabeth Holmes colpevole di frode per la sua Theranos

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Elizabeth, la 37enne ex star della Silicon Valley ed emula di Steve Jobs che aveva promesso di rivoluzionare i test del sangue con la sua start-up, è stata giudicatada una giuria del tribunale californiano di San Jose per aver truffato gli investitori con una tecnologia fallace. Ora rischia sino a 80 anni ma è rimasta impassibile alla lettura della decisione, come Ghislaine Maxwell, altra donna potente condannata recentemente negli Usa per i suoi traffici sessuali di minorenni a favore del finanziere Jeffrey Epstein. Il verdetto del collegio - otto uomini e quattro donne - è arrivato martedì dopo tre mesi di processo e oltre 50 ore di camera di consiglio. I giurati l’hanno ritenuta responsabile di quattro capi di accusa e l’hanno assolta invece per altri quattro riguardanti la truffa ai danni dei pazienti, ...

E' stata condannata per frode la fondatrice dell'azienda Theranos Elizabeth Holmes, la trentasettenne ex star della Silicon Valley che aveva promesso di rivoluzionare le analisi del sangue con la sua start-up.