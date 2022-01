E’ Simone Inzaghi il miglior allenatore di dicembre: “la sua firma è evidente” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Inter guida la classifica del campionato di Serie A con ampio margine ed è la favorita per la vittoria dello scudetto. Il premio Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 15a alla 19a della Serie A TIM 2021 /2022. “Il mese di dicembre di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Inter guida la classifica del campionato di Serie A con ampio margine ed è la favorita per la vittoria dello scudetto. Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all’dell’Inter. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 15a alla 19a della Serie A TIM 2021 /2022. “Il mese didi ...

Advertising

Gabriele119900 : RT @marifcinter: Lega Serie A: Simone #Inzaghi scelto come allenatore del mese di dicembre ???? - CalcioWeb : Simone #Inzaghi è stato nominato come miglior allenatore del mese di dicembre in #SerieA - LLPI4_ : RT @marifcinter: Lega Serie A: Simone #Inzaghi scelto come allenatore del mese di dicembre ???? - ilbiondino : RT @spondainter: COACH DEL MESE DI DICEMBRE 2021 CHI SE NON IL NOSTRO MISTER SIMONE INZAGHI?????? #inzaghi #Inter - MarisciaFox : RT @marifcinter: Lega Serie A: Simone #Inzaghi scelto come allenatore del mese di dicembre ???? -