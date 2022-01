Dove vedere Alcoyano-Real Madrid Coppa del Re, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV8? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il match Alcoyano-Real Madrid, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re 2021/22, si gioca mercoledì 5 gennaio alle ore 21.30 nello Estadio El Collao di Alcoy. I padroni di casa giocano nella terza divisione spagnola ed hanno eliminato Badajoz e Levante nei due turni precedenti. Le merengues fanno invece il loro esordio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Real Madrid – Inter, 3^ giornata Champions League Hakimi, dubbi sui pagamenti: il Real Madrid vorrebbe riprenderselo Marcelo alla Juve, ecco come si può fare Probabili formazioni LIVErpool-Real Madrid, Champions League ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il match, valido per i sedicesimi di finale delladel Re 2021/22, si gioca mercoledì 5 gennaio alle ore 21.30 nello Estadio El Collao di Alcoy. I padroni di casa giocano nella terza divisione spagnola ed hanno eliminato Badajoz e Levante nei due turni precedenti. Le merengues fanno invece il loro esordio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni– Inter, 3^ giornata Champions League Hakimi, dubbi sui pagamenti: ilvorrebbe riprenderselo Marcelo alla Juve, ecco come si può fare Probabili formazionirpool-, Champions League ...

Advertising

andrea70300163 : @dottorbarbieri Inutile che facciamo i cazzari qui. ma dove sono sti 2/3 milioni che stanno per essere inculati all… - monica73244625 : ?@giuliast4bile? amore dove sei finita ?? Fatti vedere manchi tanto tantissimo ???? - nastinascnti : @percepiamo_ - IAmYou62 : Benvenuti nella #Scienza, dove non si è d'accordo o in disaccordo con le persone, ma con i fatti. Non le opinioni.… - CasacciLu : @ChristianTolve Dove la fanno vedere? -