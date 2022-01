Djokovic bloccato a Melbourne, problemi col visto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il serbo non avrebbe ancora lasciato l'aereo che lo ha portato a Melbourne. Melbourne (AUSTRALIA) - Novak Djokovic è arrivato in Australia, ma secondo la stampa locale non avrebbe ancora lasciato l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il serbo non avrebbe ancora lasciato l'aereo che lo ha portato a(AUSTRALIA) - Novakè arrivato in Australia, ma secondo la stampa locale non avrebbe ancora lasciato l'...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ll governo federale ha fatto sapere di poter bloccare gli ingressi per gli arrivi internazionali dei non vaccinati,… - RobertoBurioni : Fare il Marchese del Grillo in tempi di pandemia non funziona. - GiovanniGiuli : RT @NGreenpassLavor: Djokovic arivato a Melbourne ma non può scendere dall'aereo: bloccato dalle Autorità. Un vero Re! #AustralianOpen #Dj… - cammisa_massimo : RT @Stea___Stea: Non ci doveva andare. L’esenzione (che ritengo legittima) non serve con queste BESTIE. Ci vuole un dito medio e poi un ato… -