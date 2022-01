Diana Del Bufalo, arrivano le scuse dopo la polemica No Vax: “Profondamente dispiaciuta” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Poco prima che il 2021 giungesse al termine, Diana Del Bufalo è stata al centro di una polemica web, a causa di una diretta tenuta sul proprio profilo Instagram. L’attrice, attualmente al cinema con 7 donne e un mistero, si è difatti schierata contro i vaccini anti Covid, suscitando grandi critiche da parte degli utenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Poco prima che il 2021 giungesse al termine,Delè stata al centro di unaweb, a causa di una diretta tenuta sul proprio profilo Instagram. L’attrice, attualmente al cinema con 7 donne e un mistero, si è difatti schierata contro i vaccini anti Covid, suscitando grandi critiche da parte degli utenti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

