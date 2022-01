Decreto Covid, Draghi: “Interveniamo per salvare vite” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Interveniamo per salvare vite”, “vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento introduttivo al Cdm di oggi, che ha varato un Decreto legge con le nuove misure di contenimento del Covid. La nuova stretta prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l’obbligo vaccinale per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. “I provvedimenti di oggi vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “Interveniamo in particolare – ha spiegato – sulle classi di età che sono più a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “per”, “vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo”. Lo ha detto il premier Marionel suo intervento introduttivo al Cdm di oggi, che ha varato unlegge con le nuove misure di contenimento del. La nuova stretta prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l’obbligo vaccinale per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. “I provvedimenti di oggi vogliono preservare il buon funzionamento delle strutture ospedaliere e, allo stesso tempo, mantenere aperte le scuole e le attività economiche” ha sottolineato il presidente del Consiglio. “in particolare – ha spiegato – sulle classi di età che sono più a ...

