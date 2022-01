Crollo di Poggioreale | se ne riparlerà in consiglio comunale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il primo a chiedere che la questione venga affrontata ufficialmente inè stato uno dei consiglieri che si è recato subito sul posto per verificare di persona i danni deldelle cappelle, quella dei Dottori e quella di San Gioacchino, che sono crollate la scorsa notte al cimitero di: il forzista Domenico Brescia. Dopo di lui, si è aggiunto il presidente della commisisone mobilità e infrastrutture Nino Simeone e poi la questione si è allargata a dismisura. Del resto, visto la proporzione di quanto accaduto, non poteva essere altrimenti. “Talvolta capita che solo per miracolo non ci siano vittime in seguito a undel genere. È capitato questa notte al cimitero di. Ora, però, bisogna subito ...