Covid | il sindaco di Cremona | ' troppi positivi | temiamo l' apertura delle scuole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per l'prevista per la settimana prossima perchè con così tantic'è difficoltà nel sistema di tracciamento, attendiamo disposizioni dal governo". L'ha detto ildiGianluca Galimberti all'Adnkronos dopo la riunione della cabina di regia del Comune di questa mattina che ha visto partecipare anche l'Ats e l'Asst di. "Il numero di contagi -dice il primo cittadino- è decisamente alto e significativo, come in tutta Italia. I dati mostrano che chi ha la terza dose, ha il 94% di copertura rispetto a chi non è vaccinato. Questo vale in misura inferiore, all'88%, per chi ha la seconda dose e più del 70% per chi ha solo la prima". La soluzione, secondo il ...