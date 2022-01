Covid: con quasi ottanta calciatori positivi 5 gare a rischio compreso Juve – Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Covid: con quasi ottanta calciatori positivi, la palla passa alla Asl: i timori legati a un boom di contagi mettono a rischio le prime gare del girone di ritorno Riporta il Corriere dello Sport che ”Ora la Palla passa all’Asl. L’ultima parola è loro, di nuovo. Perché i timori legati a un boom di contagi anche in serie A dopo queste vacanze di Natale ha trovato riscontro nei vari giri di tamponi effettuati alla ripresa dell’attività. Sono quasi ottanta i calciatori positivi al Covid-19, almeno fino a ieri sera, mentre il contatore gira e non sembra destinato a fermarsi. Così, alla vigilia del ritorno in campo, sono più attesi i verdetti delle varie Autorità Sanitarie Locali che la ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 5 gennaio 2022): con, la palla passa alla Asl: i timori legati a un boom di contagi mettono ale primedel girone di ritorno Riporta il Corriere dello Sport che ”Ora la Palla passa all’Asl. L’ultima parola è loro, di nuovo. Perché i timori legati a un boom di contagi anche in serie A dopo queste vacanze di Natale ha trovato riscontro nei vari giri di tamponi effettuati alla ripresa dell’attività. Sonoal-19, almeno fino a ieri sera, mentre il contatore gira e non sembra destinato a fermarsi. Così, alla vigilia del ritorno in campo, sono più attesi i verdetti delle varie Autorità Sanitarie Locali che la ...

