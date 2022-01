Covid: Argentina,record di contagi con 80.000 casi in 24 ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'Argentina ha fatto registrare un record di contagi da Covid - 19, giunti a 81.210 nelle ultime 24 ore, mentre la mortalità, che ha riguardato 49 persone, si mantiene bassa. La cifra dei contagiati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ha fatto registrare undida- 19, giunti a 81.210 nelle ultime 24 ore, mentre la mortalità, che ha riguardato 49 persone, si mantiene bassa. La cifra deiati ...

DavidPuente : Il decesso di una bambina di 3 anni appena vaccinata in Argentina è la nuova 'arma' dei NoVax italiani. Ecco come l… - PSG24hours : RT @sportli26181512: #Psg, #Messi può tornare in Francia: è negativo: Il sette volte Pallone d'Oro ha potuto lasciare l'Argentina, dove era… - sportli26181512 : #Psg, #Messi può tornare in Francia: è negativo: Il sette volte Pallone d'Oro ha potuto lasciare l'Argentina, dove… - cjmimun : Covid: Argentina,record di contagi con 80.000 casi in 24 ore - FrancaVincenzi1 : @BombitaDarin ...oggi sono un po' triste, la situazione epidemiologica peggiora e ciò Mi preoccupa, vedo l' aumento… -