"Così salviamo vite e ospedali". Da Draghi obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non è un compromesso politico, ma una decisione che riflette i dati sulle fasce d’età più a rischio. Non possiamo caricare ancora di più la pressione sugli ospedali”. Mario Draghi usa i numeri per placare la politica. A meno di tre settimane dal voto per il Quirinale, i veti dei partiti sulle norme anti Covid proposte da Palazzo Chigi diventano fantasmi che danzano sulla strada che separa l’ex banchiere dal Colle. Tuttavia alla fine passa la linea del premier, una prova di forza che piazza l’Italia fra i primi paesi in Europa a stringere ancora di più le maglie sanitarie contro il virus (in compagnia di Germania, Grecia, Austria). Prima la cabina di regia (senza Giancarlo Giorgetti per la Lega e Stefano Patuanelli per il M5s, sostituiti da Massimo Garavaglia e Fabiana Dadone), poi il Consiglio dei ministri (fra gli altri, collegati da remoto anche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non è un compromesso politico, ma una decisione che riflette i dati sulle fasce d’età più a rischio. Non possiamo caricare ancora di più la pressione sugli”. Mariousa i numeri per placare la politica. A meno di tre settimane dal voto per il Quirinale, i veti dei partiti sulle norme anti Covid proposte da Palazzo Chigi diventano fantasmi che danzano sulla strada che separa l’ex banchiere dal Colle. Tuttavia alla fine passa la linea del premier, una prova di forza che piazza l’Italia fra i primi paesi in Europa a stringere ancora di più le maglie sanitarie contro il virus (in compagnia di Germania, Grecia, Austria). Prima la cabina di regia (senza Giancarlo Giorgetti per la Lega e Stefano Patuanelli per il M5s, sostituiti da Massimo Garavaglia e Fabiana Dadone), poi il Consiglio dei ministri (fra gli altri, collegati da remoto anche ...

Ritorno in classe, Toccafondi: 'Dad non è scuola, non servono altri giorni di vacanza, ma più vaccini' Così Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, intervenuto durante il Gr del Mattino a Lady ... anche portando i vaccini nelle scuole con il consenso dei genitori per i minori, ma salviamo la ...

Covid:feste vietate in strada;De Luca,così salviamo economia ANSA Nuova Europa