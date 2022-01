CorSport: Covid in Serie A, la Figc tenta la mediazione con le Asl con l’aiuto del Governo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante il moltiplicarsi dei positivi in Serie A – al momento più di 80 – la Lega ha fatto sapere di non voler modificare il calendario delle prime giornate del girone di ritorno. Si va avanti come se non fosse successo niente. Ma la Figc sta cercando una mediazione con le Asl, con l’aiuto del Governo. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La Figc tenta da mesi un dialogo con il sistema sanitario, che tramite le sue ramificazioni territoriali ha il potere di impedire gli spostamenti. Se la Asl dice ‘stop’, come è accaduto in questa stagione anche alla Salernitana, non ci sono test molecolari, protocolli o vaccini che tengono. Gravina ha trovato una sponda nel Ministero della Salute, che tenterà di mediare, ma un accordo generale tra calcio e Asl è quanto meno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nonostante il moltiplicarsi dei positivi inA – al momento più di 80 – la Lega ha fatto sapere di non voler modificare il calendario delle prime giornate del girone di ritorno. Si va avanti come se non fosse successo niente. Ma lasta cercando unacon le Asl, condel. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Lada mesi un dialogo con il sistema sanitario, che tramite le sue ramificazioni territoriali ha il potere di impedire gli spostamenti. Se la Asl dice ‘stop’, come è accaduto in questa stagione anche alla Salernitana, non ci sono test molecolari, protocolli o vaccini che tengono. Gravina ha trovato una sponda nel Ministero della Salute, che tenterà di mediare, ma un accordo generale tra calcio e Asl è quanto meno ...

Advertising

napolista : CorSport: Covid in #SerieA, la #Figc tenta la mediazione con le #Asl con l’aiuto del Governo La Lega non intende m… - Amaro37396696 : @CorSport ?? ci sono 2 calciatori positivi + l’allenatore e vogliono rinviare la partita? Il vero problema sono tutt… - DUNDARKESAPLI : COVID-19, MARIO BALOTELLI POSITIVO. ERA IN ITALIA PER LE FESTIVITA’ - CorSport : #Milan, dopo #Tatarusanu c'è un altro positivo al #Covid ?? - DUNDARKESAPLI : @AdsKulubu COVID-19, MARIO BALOTELLI POSITIVO. ERA IN ITALIA PER LE FESTIVITA’ -