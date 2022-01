Con il covid Epifania dimezzata: a Firenze niente Re Magi e Befane nei quartieri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Colpa del covid se la giornata della Befana sarà priva di tutte le iniziative. niente Cavalcata dei Re Magi nel centro storico di Firenze per il secondo anno consecutivo, niente Befane nei quartieri ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Colpa delse la giornata della Befana sarà priva di tutte le iniziative.Cavalcata dei Renel centro storico diper il secondo anno consecutivo,nei...

Advertising

lapoelkann_ : 1500 ricoverati negli ultimi 3 giorni per covid. A forza di dire che è un raffreddore con programmi tv pronti ad os… - marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - AurelianoStingi : Perche il #SARSCoV2 (ORA) non ha nulla a che fare con il #raffreddore (cold d'ora in poi) Un lungo 3d dove non mett… - SorellaBaderla : @RenatoMaisani @citizeneraseddd Direi che c’è poco da dividersi. A tutte queste categorie di persone si applica una… - zazoomblog : Con il covid Epifania dimezzata: a Firenze niente Re Magi e Befane nei quartieri - #covid #Epifania #dimezzata:… -