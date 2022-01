Casette nervosette ad Amici Lite tra LDA e i suoi compagni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tira un’arietta conflittuale nellediultimamente. Nel daytime del programma di Maria De Filippi a litigare oggi sono stati LDA ed Elena Manuele. Il motivo? Le pulizie. Sembra di essere nella casa del GF VIP 6, ma no, siamo ade anche i ragazzi talentuosi qui si trovano a fare discussioni animate per turni delle pulizie non rispettati e sporcizia generale. Un male comune insomma. Che cos’è successo? Nel daytime di oggi che si può rivedere sulla piattaforma Wittytv, i ragazzi si accusano l’un l’altro per la scarsa igiene della casetta in cui vivono. Questa condizione infatti gli causa punizioni continue. Quanto emerge dalla lunga discussione dentro la casetta è che ci sono solo pochissime persone che stanno attente alla pulizia (Alex e Serena) mentre gli altri sono colpevoli, chi più chi meno. C’è chi pulisce più ...