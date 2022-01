Caro Battiato | Rai3 e Pif ricordano il Maestro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) FrancoStasera sualle 21.20 una serata speciale dedicata a Franco, scomparso il 18 maggio scorso. Il titolorimanda immediatamente al tono affettuoso di Pif che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del– dall’Etna a Milano – passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto un concerto-tributo al quale hanno partecipato nomi noti della musica italiana. Tra gli altri, Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, Emma ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time non space” con ...

Mercoledì 5 gennaio va in onda su Rai3 alle 21.20 una serata speciale dedicata a Franco Battiato, scomparso il 18 maggio scorso. Il titolo rimanda immediatamente al tono affettuoso e appassionato di Pif che farà da narratore in un viaggio nei luoghi del Maestro – dall'Etna a Milano – passando per l'Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto un concerto-tributo al quale hanno partecipato nomi noti della musica italiana.