CARLO CONTI E IL REBUS DELLA PRIMAVERA DI RAI1: I MIGLIORI ANNI, TOP DIECI O COVER BAND? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembrava ormai scontato l’arrivo nella PRIMAVERA di RAI1 di un inedito show sulle COVER BAND: non un talent ma un grande spettacolo di musica dal vivo come ha spiegato CARLO CONTI a Tv Sorrisi e Canzoni. Nuove dichiarazioni del conduttore aprono ora uno scenario diverso. Non c’è ancora certezza sul varietà che vedremo in PRIMAVERA sull’ammiraglia Rai. CONTI accende intanto il sabato sera di RAI1 con Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show dedicato agli imitatori non famosi. Quattro puntate dall’8 gennaio, giuria confermata (Goggi, Malgioglio e Panariello). Nella prima puntata Biagio Izzo quarto giudice e ospiti i Gemelli di Guidonia. Dalle pagine di DiPiù Tv, il popolare conduttore aggiunge un tassello. “Non so ancora se ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembrava ormai scontato l’arrivo nelladidi un inedito show sulle: non un talent ma un grande spettacolo di musica dal vivo come ha spiegatoa Tv Sorrisi e Canzoni. Nuove dichiarazioni del conduttore aprono ora uno scenario diverso. Non c’è ancora certezza sul varietà che vedremo insull’ammiraglia Rai.accende intanto il sabato sera dicon Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show dedicato agli imitatori non famosi. Quattro puntate dall’8 gennaio, giuria confermata (Goggi, Malgioglio e Panariello). Nella prima puntata Biagio Izzo quarto giudice e ospiti i Gemelli di Guidonia. Dalle pagine di DiPiù Tv, il popolare conduttore aggiunge un tassello. “Non so ancora se ...

