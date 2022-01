Canon sceglie di dire addio alle reflex col suo ultimo capolavoro | la Eos-1D X Mark III

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La fine di un’era. Chi ha in mano una EOS-1D XIII, se la tenga stretta. Potrebbe valere una fortuna fra qualche anno. Già,sta per chiudere una storia meravigliosa, favolosa, indimenticabile, lunga 32 anni.dicesue classiche– Adobe StockA confermarlo èttamente Fujio Mitarai, il numero della multinazionale giapponese di Tokyo, specializzata in prodotti ottici, di imaging e industriali, come obiettivi, fotocamere, apparecchiature mediche, scanner, stampanti e apparecchiature per la produzione di semiconduttori. “Le esigenze del mercato si stanno spostando rapidamente verso le fotocamere Mirrorless – ammette il CEO di, in uno stralcio di una recente intervista choc, al quotidiano ...