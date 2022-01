Bimbo annegato: la madre interrogata per oltre 2 ore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – È durato oltre due ore l’interrogatorio di garanzia di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell’omicidio volontario del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre del Greco (Napoli). Da ciò che si apprende la donna, ascoltata al tribunale di Torre Annunziata (giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone, pubblico ministero Andreana Ambrosino) ha provato a dare una spiegazione ai fatti a lei contestati: l’accusa nei suoi riguardi è di omicidio volontario. Si attende ora la decisione del magistrato. Intanto nel pomeriggio si è svolta l’autopsia sul corpo del bambino. Ad eseguire l’esame è stato Antonio Sorrentino, medico legale nominato in mattinata dalla Procura di Torre Annunziata. La salma del piccolo nelle prossime ore dovrebbe essere dissequestrata e restituita alla famiglia. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – È duratodue ore l’interrogatorio di garanzia di Adalgisa Gamba, la donna di 40 anni accusata dell’omicidio volontario del figlio di due anni e mezzo avvenuto a Torre del Greco (Napoli). Da ciò che si apprende la donna, ascoltata al tribunale di Torre Annunziata (giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone, pubblico ministero Andreana Ambrosino) ha provato a dare una spiegazione ai fatti a lei contestati: l’accusa nei suoi riguardi è di omicidio volontario. Si attende ora la decisione del magistrato. Intanto nel pomeriggio si è svolta l’autopsia sul corpo del bambino. Ad eseguire l’esame è stato Antonio Sorrentino, medico legale nominato in mattinata dalla Procura di Torre Annunziata. La salma del piccolo nelle prossime ore dovrebbe essere dissequestrata e restituita alla famiglia. L'articolo ...

