Belen | rottura con Spinalbese prima di Natale E ha festeggiato con l’ex

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)Rodriguez non ha mai avuto storie d’amore lineari e tranquille, e anche quando le cose sembrano andare bene ecco che le sue relazioni arrivano al capolinea. Questa volta sembrerebbe proprio essere finita con Antonino, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marì. I due pare si siano lasciati ufficialmente pocodel, ma le cose già non andavano bene da un po’. L’aria di crisi, infatti, era già in circolo, manon si perde mai d’animo e ha ugualmente passato ungioioso, in compagnia di un suo ex., ilcondopo laconL’aria di crisi c’era già, e sembra proprio essere confermata:Rodriguez e Antonino ...

Advertising

blogtivvu : Belen Rodriguez rompe con Antonino e “spunta” Stefano De Martino - dailynews_24 : Belen Rodriguez, viaggio senza Antonio: confermata la rottura? - infoitcultura : Belen Rodriguez, Clamoroso: Antonino la vera causa della rottura tra i due | Cosa ha fatto Lui -

Ultime Notizie dalla rete : Belen rottura

Nel frattempo, per quanto riguarda gli ex,ha presentato la figlia a Marco Borriello , sempre come riporta Chi Magazine . La showgirl argentina era andata a pranzo all'Osteria del Corso con il ...I due, nonostante unaburrascosa, sembrano essere in ottimi rapporti.e il calciatore, oggi 39enne, si sono incontrati nel 2004, quando l'argentina, ancora 19enne, era approdata in ...Belen Rodriguez rompe con Antonino Spinalbese e “spunta” Stefano De Martino durante le vacanze natalizie, i dettagli di gossip.Dopo aver trascorso le feste in famiglia e in compagnia di alcuni ex, Belen è volata in Uruguay con un'amica: distanza con Spinalbese ...